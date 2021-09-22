Привет из 90-х: момент задержания участников массовой драки в Крыму попал на видео

Сотрудники полиции задержали 58 участников массовой драки на одной из АЗС в Евпатории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Главного управления МВД РФ по Крыму.

«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», - информирует ведомство.

Задержанные были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. В данный момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Массовых нарушений общественного порядка допущено не было. По факту произошедшего начата проверка.

Очевидцы инцидента, в свою очередь, разместили видеозаписи конфликта в Сети. На кадрах запечатлены толпа и большое скопление машин на автозаправочной станции. Уже на другой записи видно, что сотрудники правоохранительных органов положили собравшихся мужчин на асфальт лицом вниз.