В стране и мире В офисе Зеленского назвали покушение на Шефира попыткой устранить ключевого члена команды Ян Брацкий В настоящий момент полиция проводит специальную операцию по розыску причастных к покушению злоумышленников. © Фото: Национальная полиция Украины Читайте нас на: Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира является попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды Владимира Зеленского. Об этом сообщил советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк. «Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», - заявил Подоляк в интервью украинскому изданию «Вести». Ранее украинское Министерство внутренних дел сообщило о покушении на чиновника около села Лесники в Киевской области. © Национальная полиция Украины Уточнялось, что в машину попало более десяти пуль, сам Шефир не пострадал, однако был ранен его водитель. В ведомстве уточнили, что выстрелы производились из автоматического оружия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика