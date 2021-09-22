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Первый эшелон с российскими военнослужащими прибыл в Монголию на учения «Селенга-2021»

Майя Мусиенко
05:00 22.09.2021
Им предстоит ликвидировать условные незаконные вооруженные формирования с применением различных тактических приемов современного боя.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На железнодорожной станции «Мааньт» под Улан-Батором в Монголии состоялась торжественная встреча первого российского железнодорожного воинского эшелона с вооружением, военной техникой, а также военнослужащими ВВО. Они прибыли в страну, чтобы принять участие в ежегодных совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2021», сообщает Минобороны РФ.

Встреча военнослужащих проводилась в соответствии с монгольскими обычаями. Заместителю руководителя учений вручили «Хадак», который символизирует уважение к прибывшим гостям, а остальных участников угостили национальным блюдом под названием «Ааруул».

© Минобороны РФ

С приветственной речью к прибывшим российским военнослужащим обратился начальник материально-технического отдела сухопутных войск вооруженных сил Монголии полковник Бат-Эрдэнэ. Он пожелал всем участникам успешного проведения совместных учений. Российскую сторону представил заместитель руководителя учения по практическим действиям полковник Денис Прокофьев, который поблагодарил хозяев за теплый прием и пожелал провести учения на высоком организационном уровне.

После торжественной части российские военнослужащие приступили к разгрузке техники с железнодорожных платформ. Позже они совершили марш протяженностью свыше 50 км на полигон «Дойтын Ам», где пройдут тренировки и активная фаза учений.

© Минобороны РФ

Участие в международном учении со стороны ВВО примут мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, подразделение ствольной артиллерии и разведподразделение. С обеих сторон в учениях будет задействовано более 600 военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом. На них военнослужащим обеих стран предстоит ликвидировать условные незаконные вооруженные формирования с применением различных тактических приемов современного боя.

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