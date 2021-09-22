Первый эшелон с российскими военнослужащими прибыл в Монголию на учения «Селенга-2021»

На железнодорожной станции «Мааньт» под Улан-Батором в Монголии состоялась торжественная встреча первого российского железнодорожного воинского эшелона с вооружением, военной техникой, а также военнослужащими ВВО. Они прибыли в страну, чтобы принять участие в ежегодных совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2021», сообщает Минобороны РФ.

Встреча военнослужащих проводилась в соответствии с монгольскими обычаями. Заместителю руководителя учений вручили «Хадак», который символизирует уважение к прибывшим гостям, а остальных участников угостили национальным блюдом под названием «Ааруул».