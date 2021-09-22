Российские физики исследуют останки Ивана Грозного на наличие ртути и мышьяка

Костные останки Ивана Грозного планируют изучить при помощи современных методов исследования, чтобы выяснить детали жизни и смерти царя. Об этом «Звезде» рассказал директор Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Валерий Шевцов. Именно специалисты учреждения займутся анализом костных осколков царственной особы.

Сотрудники группы изучат костный материал не только Ивана Грозного, но Марии Борисовны (первой жены Ивана III) и Марии Темрюковны (второй жены Ивана IV Грозного).

Как отметили в пресс-службе Объединенного института ядерных исследований, осколки костей и зубных фрагментов будут изучать при помощи нейтронных методов: так называемых нейтронного активационного анализа и активационного анализа на мгновенных гамма-квантах.

Результаты помогут прояснить обстоятельства жизни и смерти личностей, вошедших в русскую историю, считают ученые.

Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка уже около пяти лет ведет исследования по изучению останков представителей русской знати, отметил Шевцов. Он добавил, что, в первую очередь, изучается содержание ртути и мышьяка в останках. Так, изучив фрагмент реберной кости сына Ивана Грозного – Ивана Ивановича – исследователи обнаружили большое содержание указанных элементов, накопление которых проходило постепенно.

По всей видимости, причиной служило заболевание (сифилис – прим. ред.) царевича, которого лечили препаратами на основе этих элементов, считает ученый. В волосах первой жены Ивана IV Грозного Анастасии Романовны кроме ртути и мышьяка нашли золото и серебро. По мнению Шевцова, женщина либо украшала волосы сетками из драгоценных металлов либо также принимала какие-то препараты, содержащие золото и серебро.

Исследование останков Ивана Грозного начнется в октябре. В распоряжении специалистов есть два осколка костных, принадлежавших одному из самых противоречивых правителей в российской истории.