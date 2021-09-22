В Роспотребнадзоре оценили исходящие от лаборатории Лугара в Грузии риски для России

Лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас», - заявила Попова в эфире НТВ.

В 2019 году секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что во всем мире Соединенные Штаты ввели в эксплуатацию свыше 200 биологических лабораторий, в том числе в граничащих с Россией государствах - Грузии, Украине и других.

Москва многократно выражала обеспокоенность по поводу деятельности США «по размещению своих медико-биологических лабораторий» в непосредственной близости от границ РФ. В 2015 году российский МИД упомянул в этой связи так называемый «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара» - он расположен недалеко от Тбилиси, и под его крышей на постоянной основе ведет свою работу медицинское исследовательское подразделение американских сухопутных войск. В России считают, что власти США и Грузии хотят скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения Соединенных Штатов, которое изучает особо опасные инфекционные заболевания.

В Тбилиси, в свою очередь, утверждают, что подобные опасения являются напрасными, и заверяют, что лаборатория занимается только научными изысканиями.