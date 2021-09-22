Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя

В Москве пожилая женщина смогла отбиться от попытавшегося ограбить ее молодого мужчины. Инцидент произошел в центре города - на улице Остоженка.

Момент ожесточенной борьбы зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как к идущей вдоль проезжей части старушке сзади подбегает парень и пытается вырвать у нее сумку. Однако женщина вцепляется в свое имущество мертвой хваткой: забрать желаемое у горе-грабителя не выходит, даже когда он валит бабушку на асфальт. В итоге в происходящее вмешался оказавшийся рядом мужчина и злоумышленник был вынужден спасаться бегством.

Быстрые ноги, однако, не помогли преступнику уйти от ответственности. Сотрудники МВД уже задержали нападавшего, и он дал признательные показания. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). До суда он будет находиться под стражей.