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Неравный бой: пенсионерка смогла отбиться от напавшего на нее грабителя

Роман Захаров
10:40 22.09.2021
Сотрудники полиции уже задержали злоумышленника, дожидаться суда он будет под стражей.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В Москве пожилая женщина смогла отбиться от попытавшегося ограбить ее молодого мужчины. Инцидент произошел в центре города - на улице Остоженка.

Момент ожесточенной борьбы зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как к идущей вдоль проезжей части старушке сзади подбегает парень и пытается вырвать у нее сумку. Однако женщина вцепляется в свое имущество мертвой хваткой: забрать желаемое у горе-грабителя не выходит, даже когда он валит бабушку на асфальт. В итоге в происходящее вмешался оказавшийся рядом мужчина и злоумышленник был вынужден спасаться бегством.

Быстрые ноги, однако, не помогли преступнику уйти от ответственности. Сотрудники МВД уже задержали нападавшего, и он дал признательные показания. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). До суда он будет находиться под стражей.

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