Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии
Заместитель Министра обороны России 2 сентября встретился с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии.
© Фото: Минобороны России
Сегодня, 2 сентября, состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с замначальника генштаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенантом Фунг Ши Таном.
Стороны обсудили состояние и перспективы российско- вьетнамских отношений с акцентом на актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
По словам представителей, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.