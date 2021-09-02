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Военные альпинисты РФ удержали лидерство на этапе конкурса АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо»

Виталий Никулин
19:41 02.09.2021
Военные альпинисты семи стран-участниц замыкают 100-километровое кольцо на пике самой высокой горной вершины России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В конкурсе АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо» опасности подстерегают участников на каждом шагу. Перевалы, ледники, реки, морены - все это по кругу на протяжении шести суток с перепадом высот от 2,5 до 3,5 тысяч метров. Военные альпинисты из семи стран-участниц замыкают 100-километровый маршрут.

«Здесь очень опасно. С вершин падают большие камни. Как говорится, горы ошибок не прощают. Где-то не так пошел, что-то не так сделал - и можно поплатиться жизнью», - поделился участник из Казахстана Бауыржан Гималетдинов.

Сегодня военные альпинисты преодолевали отрезок пути вокруг Эльбруса на перевалах Квебек, Вероника, ЭКГ и Хотю-Тау. Дорога проходит через сыпучий вулканический камень, «бутылочный» лед и открытые и закрытые расщелины.

Съемочная группа «Звезды» выбрала для себя более легкую дорогу и пошла через ледник «Малый Азау» на ледник «Большой», где будет проходить следующая спецзадача. Огромный ледяной язык у подножья Эльбруса - это площадка проведения задачи №10.

Команды стоят на очень крутом льду на низком старте высотной вертикальной стометровки. Первыми на старт вышли Россия, Абхазия и Казахстан. В прошлый раз россияне одолели скользкую стену всего лишь за 15 минут. Однако здесь - международный этап, и соперники могут не дать им повторить свой результат.

На ногах военных - «кошки», а  также верхние и нижние страховочные системы. В обвязках из карабинов и «восьмерок», все альпинисты также вооружены ледорубами и ледобурами. Путь наверх прорубают лидеры команд и организуют на финише страховочные станции. Остальные поднимаются на закрепленных на них веревках.

Как только команды поднялись на ледовую стену, они сразу же начинают спуск. Этот этап следующей, 11-й спецзадачи происходит гораздо стремительнее. И главное для участников по дороге назад забрать все страховки и ледобуры, иначе за демаскирующие признаки будут назначены штрафные очки.

Рекорд на спуске ставят горные стрелки из Индии. На подъеме лучшее время показывают представители Узбекистана, однако потеря командой оборудования выводит на первое место Россию. По итогам второго этапа, 12 спецзадач и 100-километрового марша вокруг Эльбруса наша команда ВДВ удерживает лидерство.

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