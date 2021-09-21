Православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы - один из двенадцати самых важных церковных праздников.
© Фото: Илья Тимин, РИА Новости
Православные верующие России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день во всех храмах и церквях проходят богослужения в честь матери Иисуса Христа - Девы Марии.
Рождество Пресвятой Богородицы - один из двенадцати самых важных церковных праздников, который отмечается в самом начале осени.
Это время связано с окончанием полевых работ и сбора урожая, пишет сайт «Комсомольской правды». Крестьяне благодарили Богородицу и просили помощи.