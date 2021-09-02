Путин в рамках ВЭФ осмотрел современный тренажерный центр для моряков во Владивостоке

Владимир Путин спускается по трапу катера «Ураган», который пришвартовался у причала Морского государственного университета. Здесь президент РФ в рамках визита во Владивосток на Восточный экономический форум осматривает новый современный тренажерный центр, где будущие моряки на практике осваивают тонкости выбранной профессии.

Главе государства проводят подробную экскурсию по морскому центру, где показывают и тренажеры по спасению экипажа тонущего корабля в действии, и подводные аппараты, в том числе собранные студентами, и симулятор управления судном. Еще одна часть программы - общение с курсантами, среди которых, как оказалось, очень много девушек.

Одна из них на вопрос главы государства, какой профессии она обучается в вузе, сообщила, что получает образование по специальности инженер-радист морского цикла.

А в стенах главного крупнейшего вуза региона - Дальневосточного федерального университета - развернута огромная экспозиция с достижениями работы региона, где установлены передвижные лаборатории Роспотребнадзора с кабинетом, где каждый желающий может прямо на месте сделать прививку от гриппа.

Владимир Путин на площадке форума посетил презентацию пяти дальневосточных предприятий, которые появились благодаря новым инструментам, таким как территории опережающего развития и открытый порт Владивосток. Участники совещания по социально-экономическому развитию региона рассказали о прорывных технологиях и о проблемах, которые сегодня есть у Дальнего Востока. Среди них - недостаток квалифицированных рабочих на предприятиях и слабая транспортная инфраструктура. Глава государства весьма эмоционально подметил, что последняя проблема давно могла быть решена.

Еще одна проблема, которой сегодня уделяют особое внимание, - доступность перелетов между российскими регионами. Владимир Путин поручил проработать возможность круглогодично субсидировать авиабилеты.

«Послушайте, все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связность территорий и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования», - заявил президент РФ.

На сессии европейского женского форума обсуждали развитие технологий и искусственного интеллекта, а значит, и появление новых, еще никогда не существовавших ранее профессий. Все это способствует еще более широкому распространению востребованной сегодня концепции непрерывного образования, в котором важную роль играет корпоративное обучение.

Представители банка ПСБ представили на форуме проекты по развитию руководителей банковской сферы, командные онлайн-поединки и образовательные онлайн-шоу с привлечением экспертов. Недавно в банке открылось еще и специальное подразделение - Академия ПСБ. Там готовят профессиональные кадры для предприятий ОПК, предоставляют военнослужащим и работникам «оборонки» возможность получить магистерское образование в сотрудничестве с ведущими университетами мира.

«Цель академии - предоставление профессиональных услуг. Вот был форум "Армия-2021". Мы подписали соглашение с Финансовым университетом при правительстве России. Планируется создать отдельную кафедру совместную, где будем дополнительное образование давать», - сообщила директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

На завтра на форуме запланирована международная конференция АТЭС по высшему образованию. Впервые в рамках Восточного экономического форума пройдет Молодежный форум. А ключевым мероприятием станет пленарное заседание с участием главы государства.