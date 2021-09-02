Борьба за историю, научные роты и ВОВ: о чем говорил Шойгу с лауреатами «Большой перемены»

Общение школьников и юнармейцев с Сергеем Шойгу сегодня показали и на больших экранах просветительского марафона «Новое знание».

Вход сюда открыт только офицерам и иногда журналистам, но сегодня - исключение из правил: в огромном холле Национального центра управления обороной лауреаты «Большой перемены» - конкурса творческих проектов, среди которых немало и патриотических.

«Мой проект был связан именно с сохранением памяти и истории. Называется "Интерактивный квест-музей "Журавлиный клин". Смысл этого музея в том, что он являлся передвижным и что даже в самые маленькие уголки нашей страны этот музей смог бы приехать. На данный момент он существует как проект, но мы уже на стадии реализации этого проекта», - сказала победительница конкурса «Большая перемена» Виктория Апостол.

От самолета Великой Отечественной Ла-5 до современных систем вооружения и защиты - на выставке в этом зале можно изучать историю нашей армии. Люди в погонах ответят на любой вопрос.

Главная встреча - в библиотеке. Целый час на то, чтобы в формате «вопрос - ответ» пообщаться с министром обороны. Первым делом речь заходит об истории, а точнее, о тех политических играх в историю, которые с нами затевают.

«Искажая исторические факты, естественно, преследуется какая-то цель. Если говорить о нашей стране, то тут, конечно, видно огромное желание принизить роль и заслуги нашей страны, народа, армии. Поднимают головы неофашистские организации - вы их видите на Украине. Если ее фальсифицировать, то у вас отношение к вашей стране будет совсем другим. Я очень не хочу, чтобы ваше поколение превратилось в поколение служебных людей, которые не знают своей истории, не дорожат ни историей, ни страной, ни заслугами своих родителей», - отметил Шойгу.

Нужно изучать историю и вовлекать больше школьников и студентов в различные патриотические проекты. Будь то раскопки на полях сражений, работа над созданием музеев, акции памяти - все, чтобы эту самую память не потерять.

«Большой и очень важный проект "Память народа". Там собирается и публикуется большое количество архивных документов, там рассказывается в документах и документальных съемках тех времен и в рассекреченных документах склейка. Это факты, которые надо смотреть, читать и самому оценивать, как это было», - заметил Шойгу.

Большинство из тех, кто сидит в этом зале, свою жизнь хотят связать с армией. Звучит немало вопросов из серии, нужны ли там юристы, программисты, переводчики. Нужны все, объясняет Сергей Шойгу, особенно люди с высшим образованием. В высокотехнологичных войсках по-другому быть и не может, говорит Шойгу и приглашает старшеклассников поступать в научные роты.

«Из научных рот больше 60% потом остаются служить. А с учетом того, что у нас свой космодром... Ну мы как ледокол, подводная лодка, у нас все свое: свой флот, своя авиация, свои институты, свои довузовские учреждения, свои кадетские, у нас пансион воспитанниц - один в Москве здесь, другой в Питере», - подчеркнул Шойгу.

После встречи с министром еще одна небольшая экскурсия. По выставке, посвященной Великой Отечественной. К этой встрече Госархив подготовил уникальные документы. Их специально привезли сюда, в здание на Фрунзенской набережной. Все они касаются начала войны. Здесь есть и секретные шифрограммы - данные наших разведчиков, и даже план «Барбаросса».

Здесь - сообщения о подвигах наших солдат в первые дни Великой Отечественной. О тысячах людей, которые добровольно уходили в ополчение. Достаточно изучить эти бумаги, чтобы развеять миф о том, что в начале войны мы якобы терпели одни лишь поражения. У этих детей к истории большой интерес. А с теми, кто хорошо с ней знаком, проще строить планы на будущее.