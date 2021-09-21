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Под Хабаровском военнослужащие начали готовиться к конкурсу АрМИ «Верный друг»

Максим Низкодубов
08:04 21.09.2021
Претенденты в сборную проводят ежедневные тренировки, а также дрессировки служебных собак.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные кинологи под Хабаровском начали подготовку к конкурсу «Верный друг» Армейских международных игр. Специально для претендентов в сборную разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Перед прохождением полосы препятствий военнослужащему важно наладить контакт с питомцем. Первое препятствие называется «окоп»: собака должна перепрыгнуть провал и справиться со страхом высоты. После - пройти лестницу, затем - не потерять равновесие на элементе под названием «бум», на скорость перепрыгнуть глухой забор и преодолеть колесо.

Напомним, на прошедшем всеармейском конкурсе «Верный друг -2021» женская команда Восточного военного округа (ВВО) заняла второе место. Сейчас и мужская, и женская сборные готовятся к следующему этапу соревнований.

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