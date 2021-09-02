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Рой разозленных «шершней-убийц» набросился на американских энтомологов

Светлана Иванова
17:51 02.09.2021
Специалисты проводили ликвидацию гнезда в округе Уотком в штате Вашингтон.
Рой разозленных «шершней-убийц» набросился на американских энтомологов
© Фото: WSDA
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Гнездо азиатских гигантских шершней уничтожили в округе Уотком в штате Вашингтон. Об этом сообщили власти региона. Насекомых удалось обнаружить после того, как один из местных жителей заметил особь, пишет Daily Mail.

Как рассказала главный энтомолог департамента Свен Спичигер, во время ликвидации гнезда разозленный рой пытался атаковать специалистов. Однако в итоге никто из команды не пострадал, уточнила Спичигер.

В гнезде находились порядка 1500 шершней на разных стадиях развития. По мнению Спичигер, в регионе есть еще гнезда, которые необходимо ликвидировать до момента появления новых маток.

Азиатские гигантские шершни были замечены в Северной Америке в 2019 году. Их тело достигает пяти сантиметров, а жало – шести мм. Эти насекомые угрожают пчеловодству, потому что убивают медоносных пчел. В большой концентрации яд, содержащий нейротоксины, смертелен для человека. В Японии от него ежегодно погибают 30-50 человек при атаке сразу нескольких десятках насекомых.

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