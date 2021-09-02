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Тишковец рассказал о приближающихся заморозках в Москве

Валентина Пескова
16:21 02.09.2021
Полярное вторжение в Россию начнется уже на следующей неделе, когда столбики термометра под утро опустятся всего лишь до 0...+5 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Метеорологическая осень в этому году в России была пунктуальной и началась в Центральной России почти по расписанию. Сейчас все ощущают, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, как ветер развернулся в тылу циклона на северные румбы.

«Это открыло путь северному полярному воздуху, из-за чего показания температуры продолжают стремительно понижаться. Так, в ночь на пятницу в столичный регион заглянет промежуточный гребень антициклона и на улице распогодится. Но из-за радиационного выхолаживания воздух остынет до +3...+8 градусов, а в пятницу днем поднимется не выше +9...+14. В выходные же после полудня в Москве будет всего лишь +7...+12 градусов», - отметил метеоролог.

На пик полярное вторжение выйдет уже на следующей неделе, когда под утро столбики термометра опустятся до 0...+5 градусов. Такая картина будет наблюдаться и в центральном районе России, и на севере и востоке Подмосковья, и в сопредельных областях, таких, как Тверская, Ярославская и Костромская.

Там, соответственно, кое-где на почве могут быть первые заморозки, а общий фон температуры будет на 5 градусов ниже нормы. Это соответствует климату началу октября, то есть погода, объяснил синоптик, перенесет нас за считанные сутки почти на месяц вперед.

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