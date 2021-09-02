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Нарышкин принял участие в открытии бюстов советским разведчикам в Тульской области

Валентина Пескова
15:16 02.09.2021
В городе Узловая появились бюсты двум советским разведчикам Зое Воскресенской-Рыбкиной и Леониду Квасникову, которые родились в нем и прославили родную область своей работой.
Нарышкин принял участие в открытии бюстов советским разведчикам в Тульской области
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Бюсты двух советских разведчиков Зои Воскресенской-Рыбкиной и Леонида Квасникова появились в «Сквере разведчиков» в их родном городе Узловая в Тульской области. В торжественной церемонии открытия памятников принял участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Тульская земля богата на талантливых и целеустремленных людей. Я уверен в том, что героическая жизнь и судьба двух выдающихся советских разведчиков поможет молодежи проложить свой путь и найти себя в служении Отечеству, возможно, и в качестве офицеров Службы внешней разведки», - отметил на церемонии глава СВР.

Руководитель управления научно-технической разведки ПГУ КГБ СССР, Герой России, полковник Леонид Квасников внес огромный вклад в создание советского ракетно-ядерного щита. А полковник Зоя Воскресенская-Рыбкина связала свою жизнь с советской внешней разведкой еще в молодые годы и была первой женщиной, которая возглавила одну из резидентур службы.

Ранее в августе в сквере также появилась архитектурно-скульптурная композиция, посвященная этим же разведчикам, которые стоят на постаменте рука об руку. Авторами памятника являются архитектор Алексей Тихонов и скульптор Игорь Новиков. Между двумя постаментами расположена плита для возложения цветов с девизом Службы внешней разведки: «Отечество. Доблесть. Честь».

Название «Сквер разведчиков» было присвоено скверу на улице Гагарина в городе Узловая Тульской области 18 августа 2021 года согласно решению Собрания депутатов города.

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