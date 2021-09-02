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Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе

Егор Левин
15:10 02.09.2021
Образец проходит активные испытания, вскоре должны появиться новые наработки, которые будут использоваться в дальнейшем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры первого автомобиля Aurus, оснащенного водородными топливными элементами. Его представили на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Показанный на ВЭФ автомобиль является лабораторным образцом.

«Мы показываем наши наработки, технологии, что сейчас тематика альтернативных источников топлива в тренде, и, в частности, именно водородной платформы. Мы не стоим на месте, точно так же работаем в данном направлении», - поделился со «Звездой» директор по маркетингу ФГУП «НАМИ» Дамир Каримов.

В соответствии с имеющейся информацией, запас хода водородной модели составляет до 600 километров, при этом у нее отсутствуют выбросы углекислого газа.

Каримов отметил, что образец проходит активные испытания и что вскоре должны появиться новые наработки, которые будут использоваться в дальнейшем.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийная версия премиального автомобиля Aurus, оснащенного водородными топливными элементами, появится в 2024 году. Тогда автомобиль начнут поставлять на рынок.

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