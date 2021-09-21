Трамп предрек США превращение в страну третьего мира

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты могут в скором будущем превратиться в страну третьего мира из-за миграционного кризиса.

«Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе», - отметил Трамп, передает ТАСС.

После прихода к власти президент страны Джо Байден объявил о «новой иммиграционной политике», смягчив законодательство в сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику.

В феврале текущего года Байден разрешил въезжать в страну некоторым категориям иностранцев.

Речь шла о гражданах, которые, по мнению бывшего американского лидера Дональда Трампа, представляли собой риск для рынка труда США в период пандемии.

По мнению Байдена, данный запрет мешал отраслям экономики США.