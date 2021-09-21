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Трамп предрек США превращение в страну третьего мира

Виктория Ивашечкина
04:09 21.09.2021
В начале года Джо Байден разрешил въезжать в Штаты некоторым категориям иностранцев.
Трамп предрек США превращение в страну третьего мира
© Фото: pixabay
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Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты могут в скором будущем превратиться в страну третьего мира из-за миграционного кризиса.

«Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе», - отметил Трамп, передает ТАСС.

После прихода к власти президент страны Джо Байден объявил о «новой иммиграционной политике», смягчив законодательство в сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику.

В феврале текущего года Байден разрешил въезжать в страну некоторым категориям иностранцев.

Речь шла о гражданах, которые, по мнению бывшего американского лидера Дональда Трампа, представляли собой риск для рынка труда США в период пандемии.

По мнению Байдена, данный запрет мешал отраслям экономики США.

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