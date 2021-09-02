Репортаж с трассы: как проходит самый зрелищный конкурс АрМИ-2021 - «Танковый биатлон»

Многочисленные зрители, неравнодушные к одному из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 - «Танковому биатлону», могут увидеть военные соревнования в прямой трансляции или на трибунах в подмосковном Алабино. «Звезде» же посчастливилось попасть прямо на трассу, где техника проносилась в метре от нашего корреспондента Алексея Кошкина.

«Танковая трасса вблизи - это непролазная грязь. Я даже немного модифицировал свою обувь, чтобы не погрязнуть по колено. Участники должны преодолеть множество препятствий: эскарп, змейку, курган и еще десятки других. Есть здесь и такие, где танкисты испытывают настоящие перегрузки, как летчики или даже космонавты», - описал происходящее Кошкин.

Одно из подобных суровых препятствий - водная преграда, для прохождения которой танк буквально заныривает в воду, создавая огромный фонтан брызг. В такой момент, как подметил корреспондент, экипажу главное не сбавлять обороты и переодевать препятствие, потому что дальше его ждет следующее трудное задание.

В выполнении упражнений удача не всегда сопутствует танкистам. Однако трудности заставляют бороться за успех еще активнее.

«Один из экипажей попал на штрафной круг. Он только что бил по нескольким мишеням, но, к сожалению, ни разу не попал. Поэтому он должен преодолеть три штрафных круга. Видите, здесь даже есть специальные ловушки-взрывы, чтобы экипажи чувствовали себя как в настоящем бою», - описал корреспондент.

Экипажи проходят свой путь несколько раз. Их цель - поразить все мишени, имитирующие вертолеты, РПГ и даже танки. В итоге в финал смогут пройти лишь четыре команды. Именно они поборются за первое место уже 4 сентября. Ну а победитель второго дивизиона сможет перейти в следующем году в группу сильнейших.