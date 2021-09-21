С помощью «Терминатора»: миротворцы РФ отработали эвакуацию условно пострадавшего в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы провели тренировку по эвакуации условно пострадавшего в горах Нагорного Карабаха. В ходе операции использовался вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор». Он был оборудован специальной эвакуационной люлькой и медицинским модулем.

«К эвакуации допускаются летчики не ниже 2-го класса, налет должен быть не меньше тысячи часов», - рассказал командир экипажа Виктор Безруков.

Для эвакуации используется специальная люлька, предназначенная для подъема, как с водной, так и с земной поверхности до двух человек с использованием лебедочно-грузовой системы грузоподъемностью ее до 300 килограмм.

В тренировке на военном аэродроме «Степанакерт» принимали участие летчики армейской авиации, военнослужащие и специалисты медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента.

«Был отработан норматив по эвакуации раненого с удаленного участка вертолетом Ми-8АМТШ с двухместным медицинским модулем, предназначенным для установки на вертолеты любого типа», - рассказал начальник медицинской службы авиационной комендатуры Тимур Цогоев.

Отмечается, что после эвакуации пострадавшего вертолетом Ми-8АМТШ военные медики выполнили норматив по его погрузке в санитарный автомобиль и транспортировку в полевой госпиталь российского миротворческого контингента.

Накануне сообщалось, что миротворцы РФ помогли в прокладке водной магистрали для жителей Нагорного Карабаха.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента откликнулись на просьбу главы села Мачкалашен в Мартунинском районе, где было необходимо провести соответствующие инженерные работы.