Российские стрелки победили в «Блокировании» на конкурсе АрМИ «Снайперский рубеж»

Российские военнослужащие показали лучшие результаты в упражнении «Блокирование» третьего этапа конкурса «Снайперский рубеж», который проходит на полигоне Брестский в Белоруссии.

Снайперы поразили все цели в течение двух минут, которые отводились, чтобы выполнить это упражнение, сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2021. По истечении этих минут стрельба останавливалась.

«Выполнение конкурсного задания начиналось с посадки команды стрелков в кузов автомобиля и выдвижения на исходный рубеж. По сигналу таймера команда спешивалась и преодолевала расстояние в 100 метров до рубежа открытия огня», - говорится в сообщении.

Стрельба велась по мишеням размером 40х40 сантиметров на расстоянии от 300 до 800 метров. В общей сложности надо было попасть по 10 таким мишеням. На выполнение этой задачи снайперской паре давали не больше 10 патронов. За каждую подбитую мишень начислялось по 10 баллов. При этом поразить цель необходимо было с первого выстрела.

Конкурс «Снайперский рубеж» начался 22 августа и завершится 4 сентября.