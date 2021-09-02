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В Иране завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Мастер-оружейник»

Тимур Шерзад
14:59 02.09.2021
Комплексная эстафета пятого этапа подразумевала ремонт гаубицы Д-30А, реактивной системы залпового огня «Град» и зенитной установки ЗУ-23. Исправив вооружение, команды провели контрольные стрельбы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Иране, на полигоне в городе Щахиншехр, завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Мастер-оружейник».

Лучшими на нем стали иранские оружейники. Второе место заняла команда Узбекистана, а на третьем расположилась сборная России. 

Комплексная эстафета пятого этапа подразумевала ремонт гаубицы Д-30А, реактивной системы залпового огня «Град» и зенитной установки ЗУ-23. Исправив вооружение, команды провели контрольные стрельбы. 

Если в случае с артиллерией применялась имитация боевых снарядов, то после ремонта стрелкового оружия участники тут же проверяли его на точность «по-настоящему», на боевом рубеже. 

Общие итоги конкурса объявят 4 сентября, на торжественной церемонии закрытия. Победителям и призерам вручат кубки, медали и подарки на память. 

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