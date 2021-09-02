В Иране завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Мастер-оружейник»

В Иране, на полигоне в городе Щахиншехр, завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Мастер-оружейник».

Лучшими на нем стали иранские оружейники. Второе место заняла команда Узбекистана, а на третьем расположилась сборная России.

Комплексная эстафета пятого этапа подразумевала ремонт гаубицы Д-30А, реактивной системы залпового огня «Град» и зенитной установки ЗУ-23. Исправив вооружение, команды провели контрольные стрельбы.

Если в случае с артиллерией применялась имитация боевых снарядов, то после ремонта стрелкового оружия участники тут же проверяли его на точность «по-настоящему», на боевом рубеже.

Общие итоги конкурса объявят 4 сентября, на торжественной церемонии закрытия. Победителям и призерам вручат кубки, медали и подарки на память.