Песков назвал национальную идею России

В Российской Федерации есть национальная идея, связанная с универсальными ценностями для каждого жителя страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на втором просветительском марафоне «Новое знание».

«У нас есть национальная идея, ее формулировал президент... Национальная идея связана с универсальными ценностями для каждого человека. Из многообразия людей как раз и формируется наша страна», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ, по его мнению, является великолепной страной. Это государство должно быть здоровым, современным, и в нем должны жить благополучно все россияне.

Ранее Путин заявлял, что крепкая благополучная семья, в которой растут дети, в действительности и должна являться образом будущей России.