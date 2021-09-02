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Во Вьетнаме завершилась эстафета конкурса АрМИ-2021 «Аварийный район»

Тимур Шерзад
14:17 02.09.2021
В этапе «Эстафета» соревновались Россия, Белоруссия, Вьетнам, Лаос и Мали. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Во Вьетнаме в городе Ханой, на полигоне учебного центра Мьеу Мон, завершилась эстафета конкурса АрМИ-2021 «Аварийный район».

В этапе «Эстафета» соревновались Россия, Белоруссия, Вьетнам, Лаос и Мали. 

Команды проходили штурмовую полосу, полосу спасателя, вскрывали заблокированную дверь, искали и собирали металлические осколки. А также преодолевали лабиринт, водили автомобиль и участвовали в армейской тактической стрельбе. В последней лучший результат показал участник команды Вооруженных сил России Андрей Дудкин. 

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