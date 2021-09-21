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Война длиной в десять лет: как российские военные помогли освободить сирийский Эль-Музейрибе

Виктория Ивашечкина
05:05 21.09.2021
Бывшие боевики получили новые документы с отметкой о том, что они вышли из числа радикалов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В сирийском Эль-Музейрибе без преувеличения самый настоящий праздник. Правительственная армия вошла в город, бойцы десять лет сражались, чтобы эту землю освободить.

Благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон это удалось сделать без кровопролития. Теперь здесь все друг с другом фотографируются. Атмосфера очень радостная.

Российским военным не дают прохода, обступают как звезд на красной ковровой дорожке, прося о совместной фотографии. Именно они в ходе тяжелых переговоров убедили боевиков сдать оружие, те с 2011-го года держали деревню под контролем. Сирийцы думали, что взять землю можно будет только боем. Сколько жизней сохранили наши офицеры можно только представить.

На улицах собираются все больше людей. Сотни бойцов, мирных жителей, десятки журналистов. Все они ждали, когда война на их земле кончится. Дети родились после начала боевых действий и мирной жизни не видели, все репортеры так или иначе за эти годы стали военкорами, а некогда рядовые - опытными военными. Когда пришли боевики, многие мужчины бежали из Эль-Музейриба и вступили в ряды правительственной армии, чтобы вернуть себе родную деревню.

Триумфальный шум затихает с приездом начальника полиции провинции Дэръа. Его задача состоит в том, чтобы открыть полицейский участок и вернуть порядок в деревню. Здание два года назад подорвал террорист-смертник. Больше, уверены сирийцы, такого не повторится. Патрулировать улицы будут и российские бойцы.

Еще несколько дней назад в здании полицейского участка бывшие боевики и мирные жители начали сдавать оружие - по закону хранить его нельзя.

Взамен - получили новые документы с отметкой о том, что они вышли из числа радикалов. Такая бумага говорит о прощении человека, она гарантирует отсутствие уголовного преследования. Главное условие - продолжать жить мирно.

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