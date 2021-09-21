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Эксперты назвали число опасных детских площадок в России

Майя Мусиенко
03:23 21.09.2021
Специалисты инспектировали дворы не только в городах, но и малых населенных пунктах.
Эксперты назвали число опасных детских площадок в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Представители Общероссийского народного фронта проверили детские и спортивные площадки во всех регионах страны. В результате исследования треть объектов была признана опасной, сообщают «Известия».

В общей сложности эксперты осмотрели порядка 2,1 тысяч объектов в 572 городах. 658 из них располагались в малых населенных пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек.

«По итогам проведенных рейдов 1/3 детских и спортивных площадок (696 объекта, 33%) были признаны как потенциально опасные для детей», — сообщили в ОНФ.

По словам специалистов, наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждений, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, а также мусор и аварийные деревья.

Наиболее высокий процент площадок, которые представляют опасность для детей, наблюдается в Брянской области (85,7%), Хабаровском крае (83,9%), Республике Адыгея (75%), а также Липецкой (73,7%) и Волгоградской (70%) областях.

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