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Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона»

Тимур Шерзад
13:34 02.09.2021
Финал эстафеты состоится на подмосковном полигоне Алабино. В первом дивизионе будут выступать Россия, Казахстан, Китай и Азербайджан.
Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона», которая пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

Финал второго дивизиона состоится в пятницу, 3 сентября, в 11 часов по московскому времени. В нем будут состязаться Киргизия, Мьянма, Южная Осетия и Таджикистан. 

Финал первого дивизиона состоится в субботу, 4 сентября, в 16 часов по московскому времени. В нем будут участвовать Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан. 

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