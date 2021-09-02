Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона», которая пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

Финал второго дивизиона состоится в пятницу, 3 сентября, в 11 часов по московскому времени. В нем будут состязаться Киргизия, Мьянма, Южная Осетия и Таджикистан.

Финал первого дивизиона состоится в субботу, 4 сентября, в 16 часов по московскому времени. В нем будут участвовать Россия, Китай, Казахстан и Азербайджан.