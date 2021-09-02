Мантуров заявил о существенном росте экономического сотрудничества между РФ и КНР

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе со «Звездой» на полях Восточного экономического форума заявил о существенном росте экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

«Мы наблюдаем существенный рост за период первых шести месяцев. Рост почти в 30%. Он достиг около 63 миллиардов долларов. Рассчитываем на то, что тенденция будет сохраняться и в будущие годы. Большое количество новых проектов только на Дальнем Востоке сегодня находятся на стадии реализации. Они будут обеспечивать производство продукции, которая будет экспортироваться на рынок Юго-Восточной Азии и Китая. Поэтому я думаю, что эта тенденция сохранится и в будущем», - отметил он.

По словам главы ведомства, коллеги из Китайской Народной Республики активно принимают участие в инвестиционных проектах в России, что закладывает основу для делового и внешнеэкономического сотрудничества и торговой деятельности.

«Помимо традиционной номенклатуры углеводородной, мы поставляем металлургическую продукцию. Причем вклад в увеличение объемов именно в этом году привносит в том числе и металлургическая отрасль», - сказал Мантуров.

По мнению министра, электронная торговля с Китаем активно развивается, причем, отметил глава Минпромторга, «семимильными шагами».