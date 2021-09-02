Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мантуров заявил о существенном росте экономического сотрудничества между РФ и КНР

Анна Назайкина
12:49 02.09.2021
По словам главы Минпромторга, коллеги из Китайской Народной Республики активно принимают участие в инвестиционных проектах в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе со «Звездой» на полях Восточного экономического форума заявил о существенном росте экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

«Мы наблюдаем существенный рост за период первых шести месяцев. Рост почти в 30%. Он достиг около 63 миллиардов долларов. Рассчитываем на то, что тенденция будет сохраняться и в будущие годы. Большое количество новых проектов только на Дальнем Востоке сегодня находятся на стадии реализации. Они будут обеспечивать производство продукции, которая будет экспортироваться на рынок Юго-Восточной Азии и Китая. Поэтому я думаю, что эта тенденция сохранится и в будущем», - отметил он.

По словам главы ведомства, коллеги из Китайской Народной Республики активно принимают участие в инвестиционных проектах в России, что закладывает основу для делового и внешнеэкономического сотрудничества и торговой деятельности.

«Помимо традиционной номенклатуры углеводородной, мы поставляем металлургическую продукцию. Причем вклад в увеличение объемов именно в этом году привносит в том числе и металлургическая отрасль», - сказал Мантуров.

По мнению министра, электронная торговля с Китаем активно развивается, причем, отметил глава Минпромторга, «семимильными шагами».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:46 В стране и мире
Видео
Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам
10:45 Армия
Завершилась вторая эстафета первого дивизиона «Танкового биатлона»
10:16 В стране и мире
Песков заявил о гарантиях безопасности для российских дипломатов со стороны талибов*
08:25 В стране и мире
Тестирование беспилотных грузовиков запланировано на трассе «Нева» в 2022 году
10:01 В стране и мире
Видео
Примаков рассказал о помощи афганским студентам в эвакуации из Кабула
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.