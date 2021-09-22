Российские инспекторы проверят военный объект в Словакии

Российская группа инспекторов планирует отправиться на военный объект вооруженных сил Словацкой Республики, чтобы оценить его работу. Посещение пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает Минобороны РФ.

На оценку объекта у инспекторов будет один день – 22 сентября текущего года. Подобные посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Инспекторам предстоит посетить военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Информация о личном составе, а также основных системах вооружения и техники будет получена от командования на брифинге.