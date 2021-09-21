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Путин назначил нового представителя России при ОДКБ

Иван Линдеманн
22:36 21.09.2021
Ранее Микаэл Агасандян был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ
Путин назначил нового представителя России при ОДКБ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности Александра Буксмана. Ранее тот занимал пост первого заместителя генерального прокурора России.

Соответствующий указ опубликован на офицальном портале правовой информации. Отмечается, что данным указом Буксман освобожден от должности 15 сентября текущего года.

Кроме того, Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее он был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Указ вступил в силу с момента подписания.

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