В стране и мире Путин назначил нового представителя России при ОДКБ Иван Линдеманн Ранее Микаэл Агасандян был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности Александра Буксмана. Ранее тот занимал пост первого заместителя генерального прокурора России. Соответствующий указ опубликован на офицальном портале правовой информации. Отмечается, что данным указом Буксман освобожден от должности 15 сентября текущего года. Кроме того, Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее он был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Указ вступил в силу с момента подписания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика