Выкачивание денег и непризнание выборов в РФ: чего планирует добиться Зеленский на Генассамблее ООН

Донбасс снова в огне — украинские военные обстреляли город Ясиноватая, который находится под контролем Донецкой народной республики. Несколько снарядов попали в школу-интернат, где обучаются больше ста детей. В это же время президент Украины Владимир Зеленский готовится к выступлению на Генассамблее ООН, где в том числе собирается рассказывать про «мирные решения» по Донбассу.

Директор донецкой школы Людмила Сердюк показывает выбитые снарядами окна по всему этажу. В руках — крупные осколки, которые разлетелись по коридору. Украинская армия начала обстрел города Ясиноватой в семь утра. Несколько снарядов попали в школу.

За сутки украинские военные выпустили 15 мин. Все это время больше сотни учеников вместе с учителями не выходили из убежища — это школа-интернат, дети здесь живут.

«Давно такого не было, как сегодня. Нас поздравили — сегодня Международный день мира», — говорит директор школы Людмила Сердюк.

Пока украинские военные ведут обстрел мирных домов, а дети прячутся в подвалах, президент Украины скорбит по погибшим в терактах в США 11 сентября. Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генассамблеи ООН. Первым делом после приезда он возложил цветы к мемориалу погибших.

Многие дипломаты не оставили без внимания нарушение Зеленским дресс-кода. Вместо официального костюма — черное поло с расстегнутым воротом и кроссовки.

«Существует протокол: когда вы чтите память погибших, вы должны соответствовать форме вашего соболезнования. Это недостойное обращения президента. Если его помощники не понимают этого и он не понимает этого, то, наверное, американцы могли бы подсказать тем, кто там присутствует, форму одежды», — отмечает бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

В США у президента Украины запланированы встречи с лидерами других государств, генеральными секретарями ООН и НАТО, иностранными инвесторами. На улицах шумного Манхеттена украинскому каналу Зеленский озвучивает свои главные цели: поднять в ходе заседания Генеральной Ассамблеи вопрос про Крым и добиться непризнания российских выборов.

«Для нас очень важно, чтобы ООН, руководство ООН признали Крымскую платформу. Официально. Я уверен, что нас действительно поддерживают в очень непростое время. Вы видите, что происходит и в отношениях с Евросоюзом, и в отношениях с Соединенными Штатами», — сказал он.

Глава Украины выступит с докладом в среду, о чем он будет — догадаться несложно.

«Зеленский готовится к тому, чтобы просить у Соединенных Штатов Америки новую порцию денег на свои русофобские проекты. В принципе, украинские политики уже давно уяснили для себя механизм по выкачиванию денег из Запада», — говорит политолог Иван Мезюхо.

В планах Зеленского решить вопрос о поставке на Украину систем противовоздушной обороны «Железный купол». Две системы ПВО США купили у Израиля в 2019 году. Их основное назначение — перехват неуправляемых тактических ракет, но в Штатах они просто стоят без дела.

«Американцы купили у Израиля две батареи этого «Железного купола», подумали, что им эта штука может пригодиться. Потом она им не пригодилась, поскольку она не корреспондируется с их системой управления. Вещь дорогостоящая, выбрасывать жалко», — объясняет украинский политолог Александр Семченко.

Пока же Украина развернула систему ПВО на северных границах в ходе подготовки военных учений «Объединенные усилия — 2021». Помимо организаторов — Украины и США, участниками станут еще 11 стран НАТО. Как будут проходить учения — информация закрытая, но секретный план уже попал в Сеть. По сценарию — вторжение российских самолетов из Таганрога. Во время учений запланированы взрывы мостов и разливы цистерн с аммиаком. Также в планах у ВСУ — создание лагерей для тех, кто будет бесконтрольно бежать с поля боя. Их планируют использовать в качестве живого щита. Этот информационный повод по плану должен привлечь внимание международной общественности. Учения начнутся 22 сентября.