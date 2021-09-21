Россиянам предложили перенести новогодние праздники

Новогодние праздники в России следует перенести на май. Так считает завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова.

Она отметила, что речь идет не о всех новогодних выходных. Буянова напомнила, что из 10 новогодних дней не все являются праздничными. А получить дополнительный день отдыха можно только за счет праздничных.

Эксперт отметила, что перенести на май следует пять новогодних выходных.

«В мае будет больше возможностей выехать на природу, будет теплее, можно поехать на дачу, что-то там вскопать, убрать после зимы и так далее», - сказала Буянова РИА Новости.

Напомним, что в 2022 году новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Отдыхать россияне будут и 31 декабря 2021 года.