Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянам предложили перенести новогодние праздники

Иван Линдеманн
18:38 21.09.2021
В 2022 году новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Отдыхать россияне будут и 31 декабря 2021 года.
Россиянам предложили перенести новогодние праздники
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, globallookpress
Читайте нас на:

Новогодние праздники в России следует перенести на май. Так считает завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова.

Она отметила, что речь идет не о всех новогодних выходных. Буянова напомнила, что из 10 новогодних дней не все являются праздничными. А получить дополнительный день отдыха можно только за счет праздничных.

Эксперт отметила, что перенести на май следует пять новогодних выходных.

«В мае будет больше возможностей выехать на природу, будет теплее, можно поехать на дачу, что-то там вскопать, убрать после зимы и так далее», - сказала Буянова РИА Новости.

Напомним, что в 2022 году новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Отдыхать россияне будут и 31 декабря 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 В стране и мире
Байден объявил о завершении «эпохи бесконечных войн» для США
16:49 Спорт
Карпин дал шанс Дзюбе на возвращение в сборную после отказа играть
15:03 В стране и мире
Видео
Опубликована запись лекции в Пермском университете во время стрельбы
15:15 В стране и мире
Видео
В Минэкономразвития пообещали, что индексация тарифов услуг ЖКХ в 2022 году не превысит 4%
08:22 Армия
Видео
Уничтожение баллистических ракет «противника»: в Бурятии прошли учения ракетного полка ЦВО
Популярное
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.