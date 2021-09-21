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Угрожают врачам и проводят митинги: почему Европу наводнили антипрививочники

Иван Линдеманн
Елена Сивонен
16:26 21.09.2021
На фоне мирового «прививочного бунта» Россия в войне с ковидом переходит в наступление. Вакцинированных - больше 87 миллионов человек. Цифра растет каждый день.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Количество смертей от коронавируса в США достигло уровня пандемии «испанки». Приехавшего на Генассамблею в Нью-Йорк президента Бразилии заставили есть на улице, потому что у него не было прививки. А во Франции врачи сообщают о массовых угрозах и вынуждены искать себе телохранителей, пока антипрививочники шагают по стране.

«Вот уже несколько месяцев некоторым из нас регулярно угрожают смертью. Будь то через социальные сети: Twitter, электронную почту, по телефону или по почте. Мы являемся мишенями», - заявил врач-терапевт, президент французского профсоюза врачей Жером Марти.

Агрессию провоцирует жесткая стратегия властей в борьбе с коронавирусом, а объектом этой агрессии становятся медики. В открытом письме к правительству врачи Франции просят предоставить им охрану.

«Мы призываем государство принять все необходимые меры для обеспечения нашей защиты: предоставление телохранителя или полицейской защиты для тех, кто просит об этом», - сказано в письме.

А ведь полтора года назад вся Франция на пике первой волны пандемии врачей боготворила. Каждые 20 часов люди выходили на балконы и аплодировали медикам, которые, рискуя жизнью, спасали других.

Теперь вакцинация, которую проводят медики, стала поводом для волны протестов, захлестнувших уже не только Европу. В австралийском Мельбурне - многотысячный протестный марш. Массовые беспорядки начались после решения властей закрыть на две недели все стройки, чтобы ограничить перемещение непривитых рабочих, которые потенциально могут быть носителями вируса. Но для тех, кто выступает против вакцинации, это не аргумент. Как и то, что болезнь смертельно опасна.

В Великобритании в схватке с ковидом не выстоял противник прививок и знаменитый финансовый эксперт Алан Стил. Он до последнего призывал отказаться от вакцинации. И сам верил, что победит. Но после месяца упорной и тяжелой борьбы с коронавирусом болезнь взяла верх.

Масштабы обязательной вакцинации расширяются повсеместно. Госслужащим в США грозит увольнение в случае отказа от прививки. А с ноября в страну перестанут пускать иностранцев без сертификатов. В Нью-Йорке вход в кафе и рестораны для непривитых закрыт. Президенты - не исключение. Бразильский лидер, прибывший на Генассамблею ООН, был вынужден есть на улице. Жаир Болсонару известен своей антиваксерской позицией  и не вакцинирован.

На фоне мирового «прививочного бунта» Россия в войне с ковидом переходит в наступление. Вакцинированных больше 87 миллионов человек. Цифра растет каждый день. И медикам уже не нужно в сотый, тысячный раз повторять: единственно возможное спасение от вируса - вакцинация.

Но теории заговора берут верх над здравым смыслом. Активисты антипрививочного движения, называя ограничительные меры «геноцидом», а вакцины «бомбой замедленного действия», ставят многих под свои знамена. Хотя есть и другие примеры - в масштабах целых государств. Когда параллельно с вакцинацией и введением ограничений проводится мощная разъяснительная работа, выстроенная на убедительных научных фактах. Так, в Израиле без шума и суеты уже приступили к ревакцинации детей старше 12 лет.

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