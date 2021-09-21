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В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Аскольд»

Андрей Аркадьев
15:30 21.09.2021
В торжественной церемонии принял участие Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, а также председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Аскольд»
© Фото: Минобороны России
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На судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22 800 «Каракурт», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблем  проекта 22 800, построенным на керченском предприятии. Первый, «Циклон», был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий, «Амур», находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

«Наряду с развернутым серийным строительством для ВМФ кораблей океанской зоны, строящиеся на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы серийные малые ракетные корабли проекта 22 800 востребованы Военно-морским флотом, так как имеют на своем вооружении высокоточное оружие и современные средства радиотехнического вооружения. Корабли обладают хорошей мореходностью и маневренностью. Они доказали свою эффективность по всем параметрам, действуя в составе группировок и отрядов боевых кораблей», - сказал Евменов.

Главком поблагодарил корабелов за строительство корабля, который станет достойным пополнением надводной составляющей флота. Евменов вручил благодарности лучшим сотрудникам предприятия.

Почетную миссию стать крестной матерью корабля взяла на себя инженер службы плазово-аналитической подготовки производства Мария Скорикова.

Наряду с участием в церемонии спуска на воду МРК «Аскольд» Евменов в сопровождении начальников профильных управления Главного командования ВМФ проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы и ознакомился  с деятельностью руководства завода по развитию производственных мощностей предприятия.

Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

Подробнее о проекте смотрите в выпуске программы «Военная приемка. Бросок “Каракурта”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.

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