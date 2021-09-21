Мишустин озвучил размер МРОТ с 2022 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2022 года превысит 13,6 тысячи рублей, за счет чего вырастет зарплата почти трех миллионов человек. Об этом на заседании правительства в режиме видеоконференции во вторник, 21 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Кроме того, закон устанавливает МРОТ в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на очередной год.