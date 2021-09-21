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Атомная подлодка «Александр Невский» вернулась на Камчатку

Андрей Аркадьев
14:50 21.09.2021
Подводников встречало командование подводных сил Тихоокеанского флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» проекта «Борей» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке. На пирсе подводников встретили командование Тихоокеанского флота, ветераны, родные и близкие.

По словам капитана корабля, экипаж подлодки успешно выполнил поставленную боевую задачу, весь личный состав здоров. Отличившимся военнослужащим вручили ведомственные медали и грамоты. После пополнения запасов экипаж начнет подготовку к выполнению новых задач.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Спроектированы Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Подводное водоизмещение субмарины «Борей» составляет 24 тысячи тонн, длина - 170 метров, а ширина - 13,5 метра. Ракетоносец может развивать скорость до 29 узлов, погружаться на глубину до 400 метров, находиться в автономном плавании до 90 суток и нести на себе до 16 межконтинентальных ракет «Булава». Еще одно важное преимущество подлодок класса «Борей» - малошумность.

В настоящее время в составе Северного флота подлодки «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», в составе Тихоокеанского флота - «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

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