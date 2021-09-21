Спасатели обнаружили нефтяную пленку в акватории Волги

Сотрудники МЧС выявили загрязнение акватории реки Волга в городской черте Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС. Прибывшие на место специалисты увидели пленку нефтепродуктов на поверхности воды длиной в 200 метров.

«21 сентября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории по адресу: г. Астрахань, ул. Дзержинского 80, река Волга», - говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

В настоящий момент компетентные органы и службы заняты ликвидацией последствий загрязнений акватории реки, выясняется происхождение нефтепродуктов и как они попали в воду.