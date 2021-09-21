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«Живой щит»: СМИ узнали о секретном плане Украины по войне в Донбассе

Анна Назайкина
14:16 21.09.2021
Командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021» Украина проведет с 22 по 30 сентября совместно с 15 странами.
«Живой щит»: СМИ узнали о секретном плане Украины по войне в Донбассе
© Фото: Минобороны Украины
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Секретный план совместных учений Украины и НАТО «Объединенные усилия – 2021» оказался в Сети, передает pravda.ru. Как утверждает издание, в планах ВСУ присутствует создание лагерей для гражданского населения, которое начнет бесконтрольно покидать зону боевых действий.

Люди, находящиеся в лагерях для временно перемещенных, отмечает газета, будут использоваться в качестве «живого щита» и инфоповода для привлечения внимания международной общественности.

Кроме того, было добавлено, что в ходе хакерской атаки на серверы ВСУ якобы удалось получить доступ к документам, где перечислены вводные, на которые должны реагировать киевские силовики во время маневров в Донбассе.

«Особое внимание рекомендуем обратить на вводные, которые будет давать посредник. Там все, как в реальной жизни ВСУ: - склад с топокартами сгорел; - топливо для техники закупили низкокачественное и топливные насосы умерли», - опубликовано сообщение в Telegram-канале хакеров Beregini.

Напомним, что Командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021» Украина проведет с 22 по 30 сентября совместно с 15 странами, 11 из которых являются членами НАТО.

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