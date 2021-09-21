На Полину Гагарину подал в суд бывший муж

Фотограф Дмитрий Исхаков подал судебный иск к своей бывшей жене певице Полине Гагариной о порядке общения с детьми. Об этом рассказали в Тверском суде Москвы.

«В суде зарегистрирован иск Исхакова к Гагариной, категория иска - споры, связанные с воспитанием детей», - приводит РИА Новости сообщение суда.

Отмечается, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

Исхаков и Гагарина расписались в сентябре 2014 года, в 2017 году у пары родилась дочь. В 2020 году пара официально расторгла свои отношения.

Ранее заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной о нарушении авторского права из-за кавер-версии песни «Кукушка» Виктора Цоя.