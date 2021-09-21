Корабли Северного флота уничтожили «противника» огнем артиллерии в Арктике

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Георгий Победоносец» в рамках учений по обороне отряда кораблей выполнили стрельбы корабельной артиллерией по воздушным и морским целям на учениях в Арктике, сообщает Минобороны России.

«Морские пехотинцы из состава антитеррористических подразделений отработали отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов по морской цели», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова. Корабли и суда заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный.

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» проекта 775 построен в польском Гданьске в 1984 году. С 27 июля 2002 года корабль носит наименование «Георгий Победоносец».

Водоизмещение корабля составляет 4080 тонн. БДК развивает скорость до 18 узлов. «Георгий Победоносец» имеет длину 112,5 метра и ширину 15 метров.

Большой противолодочный корабль «Североморск» относится к БПК проекта 1155. Проект 1155 был разработан Северным проектно-конструкторским бюро.

Скорость корабля – 29,5 узла, автономность плавания - 30 суток. Экипаж составляет около 290 человек. Полное водоизмещение - 7480 тонн.