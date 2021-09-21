В Кремле ответили на заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму
Ранее в турецком МИД заявили, что прошедшие на полуострове выборы в Госдуму не имеют юридической силы для Анкары.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам», - сказал он.
Кроме того, было добавлено, что в Кремле сожалеют о позиции Турции по данному вопросу и надеются на то, что в Анкаре изменят точку зрения.
Напомним, что ранее в турецком Министерстве иностранных дел заявили, что выборы в Государственную думу на Крымском полуострове не обладают юридической силой для Анкары.