Достигнутые в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты договоренности выгодны лишь американскому бизнесу. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев считает, что приезд Зеленского в Вашингтон помог показать «реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины».

«Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм», - подчеркнул секретарь Совета безопасности.

По его словам, украинскому населению сейчас активно преподносят антинациональную политику под видом «движения в сторону так называемого прогрессивного Запада». При этом среди украинцев, уверен Николай Патрушев, «находится немало тех, кто этой пропаганде верит».

Ранее секретарь Совбеза РФ высказал позицию, что режимы, которые поддерживает Запад, являются нежизнеспособными. Он отметил, что Запад борется за сохранение своего военного и экономического мирового доминирования, но игнорирует при этом объективный запрос международного сообщества на коллективное противодействие общим угрозам и вызовам.