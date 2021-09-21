Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев назвал завуалированным колониализмом итоги визита Зеленского в США

Роман Захаров
11:27 21.09.2021
По мнению секретаря Совбеза РФ, украинскому населению сейчас преподносят антинациональную политику под видом «движения в сторону "прогрессивного" Запада».
Патрушев назвал завуалированным колониализмом итоги визита Зеленского в США
© Фото: Alberto Adán, Pixabay
Читайте нас на:

Достигнутые в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты договоренности выгодны лишь американскому бизнесу. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев считает, что приезд Зеленского в Вашингтон помог показать «реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины».

«Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм», - подчеркнул секретарь Совета безопасности.

По его словам, украинскому населению сейчас активно преподносят антинациональную политику под видом «движения в сторону так называемого прогрессивного Запада». При этом среди украинцев, уверен Николай Патрушев, «находится немало тех, кто этой пропаганде верит».

Ранее секретарь Совбеза РФ высказал позицию, что режимы, которые поддерживает Запад, являются нежизнеспособными. Он отметил, что Запад борется за сохранение своего военного и экономического мирового доминирования, но игнорирует при этом объективный запрос международного сообщества на коллективное противодействие общим угрозам и вызовам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:00 В стране и мире
Видео
В пермском вузе оценили действия преподавателя, продолжившего пару во время стрельбы
08:22 Армия
Видео
Уничтожение баллистических ракет «противника»: в Бурятии прошли учения ракетного полка ЦВО
06:38 В стране и мире
В ЦИК подвели итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов
05:35 Армия
Видео
С помощью «Терминатора»: миротворцы РФ отработали эвакуацию условно пострадавшего в Нагорном Карабахе
00:54 В стране и мире
Возобновление авиарейсов между Россией и Белоруссией вступило в силу
Популярное
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.