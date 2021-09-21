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Продолживший лекцию при стрельбе в Пермском университете преподаватель объяснил свои действия

Роман Захаров
10:01 21.09.2021
По словам Олега Сыромятникова, продолжить лекцию ему рекомендовало руководство учебного заведения.
Продолживший лекцию при стрельбе в Пермском университете преподаватель объяснил свои действия
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Продолжавший вести лекцию во время стрельбы в Пермском университете преподаватель Олег Сыромятников считает, что его действия были правильными. Об этом пишет «59.ru».

Мужчина ссылается на декана, с которым он провел телефонную беседу после того, как стало известно о стрельбе в вузе. По его словам, руководство учебного заведения якобы настояло на продолжении занятий. Далее он закрыл металлическую дверь в аудиторию, заверив присутствующих, что ее невозможно пробить выстрелом.

«Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», - объяснил свои действия Сыромятников.

Лекция шла, несмотря на звуки сигнализации и раздающиеся выстрелы. Студенты вскоре рассказали преподавателю, что в Интернете появились сообщения о стрелке, а также о необходимости забаррикадироваться под партами для тех, кто находится в вузе. Тем не менее Сыромятников продолжил занятие.

Трагедия в Перми произошла утром 20 сентября. Жертвами стрельбы, которую устроил молодой мужчина в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали шесть человек, 24 человека пострадали. Девять сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент возле здания учебного заведения развернут стихийный мемориал, куда горожане несут цветы в память о погибших. 

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