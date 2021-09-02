Армия Завершены 25 конкурсов АрМИ-2021 Андрей Аркадьев Российская сборная лидирует в соревнованиях. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На сегодняшний день завершены соревнования в 25 конкурсах Армейских международных игр из 34, сообщает штаб организационного комитета Игр. Всего разыгрывается 38 комплектов наград (по два комплекта в конкурсах «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Кубок моря», «Верный друг»). В Играх на территории 11 государств участвуют 277 команд из 42 стран. В России проводятся 17 конкурсов, за границей - 19 конкурсов. В мероприятиях принимают участие 6 239 человек. К 1 сентября площадки Игр посетили 71 457 зрителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика