Узбекистан и Белоруссия вышли в финал 1-го дивизиона «Танкового биатлона»
Они встретятся с командами России и Китая, вышедшими в финал первого дивизиона по результатам эстафеты, прошедшей в среду.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На подмосковном полигоне Алабино завершилась вторая гонка-эстафета первого дивизиона «Танкового биатлона». Между собой соревновались сборные Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Монголии.
Команды пришли к финишу со следующими результатами.
Первое место занял Узбекистан со временем 1 час 57 минут 5 секунд.
Второе место заняла Белоруссия со временем 1 час 58 минут 27 секунд.
Третье место досталось Монголии со временем 2 часа 9 минут 33 секунды.
Четвертое место взяла Сербия со временем 2 часа 15 минут 47 секунд.
По результатам сегодняшнего заезда в финал первого дивизиона вышли команды Узбекистана и Белоруссии. Они встретятся с командами России и Китая, вышедшими в финал первого дивизиона по результатам эстафеты, прошедшей в среду.