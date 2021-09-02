Армия Узбекистан и Белоруссия вышли в финал 1-го дивизиона «Танкового биатлона» Тимур Шерзад Они встретятся с командами России и Китая, вышедшими в финал первого дивизиона по результатам эстафеты, прошедшей в среду. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На подмосковном полигоне Алабино завершилась вторая гонка-эстафета первого дивизиона «Танкового биатлона». Между собой соревновались сборные Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Монголии. Команды пришли к финишу со следующими результатами. Первое место занял Узбекистан со временем 1 час 57 минут 5 секунд. Второе место заняла Белоруссия со временем 1 час 58 минут 27 секунд. Третье место досталось Монголии со временем 2 часа 9 минут 33 секунды. Четвертое место взяла Сербия со временем 2 часа 15 минут 47 секунд. По результатам сегодняшнего заезда в финал первого дивизиона вышли команды Узбекистана и Белоруссии. Они встретятся с командами России и Китая, вышедшими в финал первого дивизиона по результатам эстафеты, прошедшей в среду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика