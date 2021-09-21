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Летчики ВВО отработали отработали фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторах»

Майя Мусиенко
05:00 21.09.2021
К полетам допусти молодых летчиков, которые заранее прошли специальную подготовку.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи многоцелевых боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), который дислоцируется на территории Хабаровского края, перешли к отработке сложных элементов летной подготовки. Подобные навыки необходимы для ведения воздушного боя, сообщает российское Министерство обороны.

К тренировочным полетам были допущены молодые летчики, которые прошли спецподготовку под руководством инструкторов-наставников. В результате обучения экипажам предстоит выполнить контрольные упражнения по подтверждению летной квалификации.

Маневры, отрабатываемые летчиками, позволяют поражать наземные цели, непрерывно кружа вокруг них. Кроме того, они помогают вести прицельный огонь с огибанием рельефа местности по вертикали и горизонтали. Подобный способ маневрирования значительно повышает показания живучести вертолета в бою. Экипажи, при этом, способны эффективно поражать любые подвижные и неподвижные объекты условного противника.

Высокие и всепогодные летно-технические характеристики вертолета Ка-52 дают возможность  использовать фигуры сложного пилотажа не только в ходе выполнения боевых практических заданий из штатного вооружения, но и во время отработки взлетов и посадок для обеспечения неуязвимости от возможного нападения диверсионных групп.

Благодаря конструкции вертолета, «Аллигатор» может вести огонь на ходу, не меняя траектории полета, развернувшись в сторону цели. Такое преимущество полностью оправдывает его название «ударный».

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