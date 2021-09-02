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Примаков рассказал о помощи афганским студентам в эвакуации из Кабула

Анна Назайкина
10:01 02.09.2021
Одной из важнейших задач является сохранение идентичности русскоязычного населения, заявил глава федерального агентства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в беседе со «Звездой» на полях Восточного экономического форума рассказал, каким образом федеральное агентство помогает русскоязычному населению в острых ситуациях.

Ранее стало известно, что в последнее время казахстанские националисты стали организовывать «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками.

«Наша задача - это сохранение идентичности русскоязычного населения, чтобы они понимали, что они - часть великой русской культуры, языка и т. д. То, что касается притеснения русскоязычного населения, меня очень удовлетворяет реакция казахстанских властей, потому что были возбуждены уголовные дела, и, насколько известно, блогер, который занимался этими безобразиями, этими "языковыми патрулями", он даже бежал из Казахстана», - сказал Примаков.

По словам главы Россотрудничества, казахстанское руководство предприняло верные шаги для урегулирования данной ситуации.

«Очень умиротворяющие и очень правильные заявления делает казахстанское руководство. С этой точки зрения мы видим там важную и необходимую работу, которая делается по защите прав русскоязычных и русского языка», - отметил он.

Также Примаков прокомментировал ситуацию в Афганистане, где в последние недели наблюдается обострение ситуации в связи с захватом власти запрещенным в России террористическим движением «Талибан»*. Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт, удерживаемый американскими военными. В том числе в затруднительной ситуации тогда оказались и россияне.

«Это не что-то специфическое против русскоязычного населения. Это ситуация гражданской войны, в которой население страдает, пытается убежать. Если у них есть российский паспорт, они уедут в Россию. Там есть российские граждане, это афганцы, которые получили паспорта, либо их жены, а также студенты, которые поступили в российские вузы по квотам правительства, которые распределяет Россотрудничество. В этом наша главная роль. Они, естественно, не граждане, но мы делаем все возможное, чтобы они попали на эти вывозные рейсы и приехали учиться в Россию», - заявил руководитель агентства.

По словам Примакова, Росструдничество составляет данные списки, занимается их проверкой. Данная работа проводится в тесной координации с посольством РФ и Министерством обороны, которое осуществляет эти вывозы.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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