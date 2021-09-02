В РВСН продолжат подготовку кадров на комплексы «Сармат» и «Авангард»

В РВСН в новом учебном году продолжат подготовку офицерских кадров на отечественные комплексы стратегического назначения «Сармат», «Авангард» и «Ярс». Об этом сказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он сделал это на праздничных мероприятиях в честь Дня знаний в Военной академии РВСН имени Петра Великого, выступая с первой лекцией с профессорско-преподавательским составом академии.

В академии с 1 сентября будут обучаться более 4 000 курсантов и около 200 слушателей. В ней действует пять факультетов и более 25 кафедр. В 2021 году введено в действие более 12 новых специализированных аудиторий, включая тренажерные и учебно-лабораторные залы робототехники, подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, подвижный технический пункт управления, центр моделирования, специализированные классы подготовки данных, аудитории разрезных макетов.