Транспортировку газа по «Силе Сибири» приостановят на неделю

С 22 по 29 сентября «Газпром» проведет на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы. Как уточнили в корпорации, транспортировка газа по нему в эти дни будет приостановлена.

Уточняется, что сроки проведения работ были согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году. Таким образом, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год, то есть весной и осенью, передает ТАСС.

«Сила Сибири» - это крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. По ней поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.