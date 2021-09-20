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СМИ сообщили о стрельбе в Пермском госуниверситете

Ян Брацкий
09:54 20.09.2021
Как сообщили в пресс-службе университета, стрельба велась из травматического оружия.
© Видео: Пермь 24/7, ВК © Фото: Пермь 24/7, ВК
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У здания Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) слышна стрельба. По данным портала «112», беспорядочную стрельбу устроил неизвестный молодой человек.

По данным портала, некоторые студенты выпрыгивают из окон учебного корпуса. По предварительным данным, пострадали два человека. Других подробностей не приводится.

Как позже заявили в пресс-службе Пермского госуниверситета, произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

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