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Обкатка танками и полоса препятствий: как военнослужащие под Хабаровском проходят курсы выживания

Максим Низкодубов
07:50 20.09.2021
Все успешно прошедшие курс интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащие получат подтверждающие удостоверения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обкатка танками и полоса препятствий в условиях, приближенным к боевым - все это упражнения, которые выполняют военнослужащие-контрактники во время экстремальных курсов выживания в Хабаровском крае.

В окопе на глубине меньше полуметра находится боец, а в его сторону двигается боевая машина пехоты условного противника. Задача военного подняться из окопа, учебной гранатой попасть в лобовую броню БМП-2 и залечь обратно. Так проверяется не только навык метания гранаты, но и то, насколько эмоционально устойчив каждый военнослужащий, ведь когда над человеком проезжает многотонная машина - крайне важно не потерять самообладание.

Традиционная общефизическая подготовка также в полном разгаре: 100-метровую полосу препятствий преодолели два десятка военнослужащих, среди которых не только мужчины, но и девушки. Перелезть через отвесную стену, проползти сквозь колючую проволоку, не зацепиться за нее, а также выполнить стрельбу по мишеням, в условиях сильной задымленности. Все элементы нужно пройти на время и не допустить штрафных баллов.

Подобные шестинедельные курсы проводятся впервые и помимо обучения по специально разработанной программе общевойсковой подготовки включают принципиально новый предмет - «основы выживания». В ходе учебы военнослужащие под руководством опытных инструкторов и преподавателей изучают практические основы тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, физической подготовки, военной топографии и методы защиты от радиационного, химического и биологического оружия. «Основы выживания» закладывают навыки скрытого передвижения, оборудования ночлега, разведения огня, добывания и фильтрации воды при помощи подручных средств в различных условиях местности.

Экзаменом по итогам обучения станет пятидневный полевой выход с совершением сорокакилометрового марш-броска с полной выкладкой. В ходе него курсантам предстоит продемонстрировать на практике все полученные за время учебы навыки, начиная от преодоления завалов, районов разрушений, оборудования лагеря, и заканчивая выполнением боевых вводных.

Все успешно прошедшие курс интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащие получат подтверждающие удостоверения.

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